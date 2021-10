Las emociones siguen a flor de piel en la casa de los secretos y durante la gala 'Última hora' con Lara Álvarez pudimos comprobarlo. Los nominados, Canales Rivera y Julen de la Guerra, tuvieron unos alegatos muy especiales para seguir en la casa. Canales Rivera vio a su amigo Alonso Caparrós, y Julen, a su madre. El extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se emocionó muchísimo al verla y recibir sus bonitas palabras.

Pero los conflictos y discusiones siguen siendo grandes protagonistas del concurso. Cristina Porta y Adara Molinero siguen muy distanciadas. Parece que su cara a cara en 'La sala de la verdad' no les ha servido para mucho y la amistad entre ellas se ha roto. Aunque Adara lo tiene claro: no tiene a su compañera en el punto de mira, así que no piensa nominarla. ¿Pensará Cristina igual?

Sandra pica tampoco está pasando una semana fácil. Se ha salvado de la nominación, pero que Julen se juegue la expulsión no le sienta nada bien. Y si a eso le sumas que han discutido estos días... pues la cosa no remonta. Aunque parece que ellos sí han sabido reconciliarse y estar bien.

Los que vivieron una pequeña decepción fueron Gemeliers. Los hermanos consiguieron un poder: hacer una pregunta al público de sí o no y así conocer más información de fuera. Pues bien, la pregunta fue que si la gente les quería ver como finalistas del concurso y respondieron que no. Se les notó en la cara que mucha gracia no les hizo pero ellos tiraron para delante. Sabían que eso podía pasar y dijeron que van a darlo todo por la gente que sí les quiere ver llegar a la final.

Vamos a conectarnos al 24 horas y a la señal PLUS a ver con que nos sorprenden hoy los "influencers" de la semana.