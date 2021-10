08:18 H ¡Buenos días!

Comenzamos una nueva semana con, como ya es habitual, los concursantes durmiendo. No se me hace raro, son las 8 de la mañana y oye, pues no son horas de estar por ahí danzando.

Que por cierto, hablando de danzar, los chicos tienen una nueva misión esta semana que tiene que ver con el baile. Deben replicar, por parejas claro, el famoso baile de la película Dirty Dancing. Quien lo haga perfecto, recibirá una pista como premio. Las parejas las eligieron ayer y quedaron así: Cynthia y Dani, Luca y Cris, Emmy y Luis, Lucía y Canales, Julen y Sandra y Adara con Isabel.