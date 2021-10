Canales Rivera se abre en canal al recordar a Isabel, su expareja: "Me he enamorado hasta que me falte el aire"

Isabel, la expareja de Canales Rivera confirma su ruptura con él dentro de la casa de Guadalix

El torero se abre y habla de sus hijos y de su ex Isabel con sus compañeros

Canales, sobre su expareja: "He vivido tantas cosas a su lado..."

José Antonio Canales Rivera entraba en la casa haciendo pensar a todos que seguía en su relación con Isabel, pero nada de eso. Desde que su expareja confirmase la noticia de que no están juntos desde dos semanas antes de entrar a 'La casa de los secretos' el torero no ha querido hablar mucho sobre el tema, pero en los que no están siendo sus mejores días en la casa tras su nominación disciplinaria, se ha abierto en canal con sus compañeros.

Canales Rivera se abre en canal en 'La casa de los secretos'

Primero, con Julen, Canales le hacía una pregunta directa a su compañero: "¿Qué echas ahora mismo de fuera? Hacer o estar con quién". El joven le responde que con su "abuela". Momento en el que el torero asegura que con sus hijos, y que la otra opción la tiene que descartar, por lo que habla abiertamente de sus hijos con él.

El torero habla de Isabel, su última pareja

Canales ha hablado abiertamente en los últimos días de su expareja y otro con el que lo ha compartido ha sido Jesús, de 'Gemeliers': "Me he enamorado hasta que me falte el aire con Isabel". El torero asegura que le han pasado "tantas cosas a su lado" después de compartir casi tres años con ella. Canales le asegura al gemelo que es consciente del daño que le hizo a la que fuera su novia y que hizo cosas increíbles para poder recuperarla.

Canales, sobre sus hijos: "He estado con ellos el tiempo que he podido, pero lo mejor no he compartido todo lo que se merecen"