01:02 H Miguel se acerca a Emmy

Miguel va por toda la casa con el chisme de que Emmy le ha dado patadas a las maletas. Después de soltar la bomba, Miguel pilla a la alemana por banda y trata de ganársela: "Si he hecho algo que te ofenda, te pido perdón". Eso sí, le reprocha que la nota un poco fría con él. "Me está costando esto....pero me caes bien", reacciona ella. Después Miguel comenta que le han dicho lo de su patada a una maleta "¿Quién te lo ha dicho?", salta la rubia. El de Sálvame lanza balones fuera. "No me lo han dicho como chisme, si no preocupados por ti".