01:53 H Cristina vs Fiama

Cristina anda muy quemada y le reprocha a Fiama que le haya dado tres puntos. "Ayer me dijiste que no me ibas a dar ningún punto... No hagas eso porque es muy falso....Eres muy lista". Además, acusa a Fiama de haber pactado con otras chicas sus nominaciones contra ella. La discusión va en aumento y cada vez suben un poco más el tono. "Tú para mi no eres nadie. .. A partir de ahora te voy a dar tres puntos cada vez que pueda", reacciona Fiama. "Ahora sale la verdadera Fiama", sentencia Cristina antes de poner pies en polvorosa. Fiama se queda contándole la película a sus afines: "Está zumbada", resume.