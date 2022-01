¡Buenos días, secreters! La entrada de Álvaro a 'Secret Story' no ha dejado indiferente a nadie. Y es que tras una noche movidita llena de discusiones y reproches, el nuevo concursante se rectificó y se dio cuenta que su llegada fue muy a la defensiva y errónea. Aún así, sus compañeros no terminar de encajar con él y criticar su actitud ha sido un tema muy recurrente desde que llegó. Además, Álvaro perdió el huevo de la inmunidad porque Nissy, en un descuido, se lo robó, así que si no vuelve a hacerse con ella tiene muy claro que saldrá a la palestra. Y por lo que sus compañeros han contado de las nominaciones... tiene todas las papeletas.

Nominaciones que se llevarán a cabo mañana, miércoles, durante la gala conducida por Carlos Sobera. Será la primera vez que los concursantes tomen está decisión aunque parece que más de uno ya tiene claro a quién dará sus 3, 2 y 1 puntos, en el que caso de que sean unas nominaciones convencionales. Que en este programa nunca se sabe con qué nos van a sorprender.

Por lo demás, parece que la casa está bastante tranquila de momento. Se están forjando las primeras amistades e incluso ya hay una carpeta oficial. Elena le confesó anoche a Alatzne que lo suyo con Alberto marcha viento en popa. Así que, y nunca mejor dicho, ¡aquí hay tomate! Y, también, empiezan a surgir los primeros roces propios de la convivencia.

Sin más, me conecto al 24 horas y a la señal PLUS para contaros cómo se presenta el día. ¡Vamos!