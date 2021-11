¡Buenos días! Cristina Porta no está pasando sus mejores días. La nominación con Miguel y Adara parece que le pesa demasiado y la tensión que se vive en la casa, más aún. Ayer estuvo todo el día cabizbaja y llorando, dijo que se sentía sola y encima, tuvo movida con Adara por la compra. De nuevo, las examigas discutieron por quién iba a hacer la compra con Jesús, y se desató el conflicto que acabó con las dos concursantes llorando.

Por otro lado, Jesús también se molestó con Cristina por un comentario que le hizo. A Cristina no le gustó que el cantante accediera a ir con Adara a la compra y no con ella. "Tienes unos huevos, Jesús Oviedo...", le decía la periodista muy cabreada. El cantante intentó explicarle la situación pero no llegaron a buen puerto. Cristina intentó encontrar apoyo en Luca, pero el italiano le expresó que, llegado a este punto, le da igual quién vaya a hacer la compra y que no hay que discutir por absolutamente todo. Y parece que el resto de la casa también apoyaba esta idea de Luca.

Además, su casi relación sentimental con Luca pasa por un bache. El italiano no entiende la actitud de Cristina y tampoco le sentó bien que dijese que se siente sola en la casa. Intentó acercarse a su compañera porque estaba preocupado por saber qué le pasaba pero ella no quiso hablar. "Es impotencia de intentar ayudar a alguien que no se quiere ayudar a si mismo", se desahogo con Luis. Pero hay más. Cristina decidió separar las camas de ambos. Esto descolocó aún más a Luca, aunque no le impidió actuar con rapidez y se metió en la cama de ella.

Con este panorama de tristeza y tensión, nos conectamos al 24 horas para ver cómo se levantan hoy los concursantes y si han superado este agrio momento.