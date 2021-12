Buenas noches amigos. Cristina Porta no ha atraviesa su mejor momento en la casa de los secretos. La reportera pasó anoche sus momentos más duros y con su pareja, Luca, la cosa no termina de funcionar. Cada vez son más frecuentes sus desencuentros con el italiano. Las reconciliaciones no tardan demasiado en llegar, pero Mr Italia empieza a perder la paciencia y así se lo ha hecho saber. Con este panorama, vamos al lío.

01:07 H Luca raja de Miguel Luca no entiende que Miguel utilice el cubo para hacer trajes. El italiano piensa que esa no es la función del cubo y cree que el repescado se esconde en la casa y no se atreve a decir las cosas que suelta luego en el cubo. 01:03 H "Cristina es un rostro de esta edición" A pesar de su enemistad, Miguel reconce que Cristina es una de las grandes protagonistas del programa: "Es un rostro de esta edición", afirma. "Es el rostro de la edición", precisa Sandra. 01:00 H Miguel raja de Cynthia Miguel comenta que el contra-alegato que le hizo ayer Cynthia estuvo bien, pero asegura que la modelo ha pasado sin pena ni gloria por el concurso. Cree que dentro de unos años y cuando hablen de Secret Story nadie se acordará de que estuvo en la casa. El de Sálvame veía a Cynthia muy guerrera en los Deluxe y por eso pensaba que se iban a llevar bien, pero luego "ha estado muy desinflada". 00:54 H "Las carpeteras me tienen que estar friendo a votos" Miguel se teme que lo tiene muy negro de cara a la expulsión de mañana: "Como los porcentajes estaban igualados, las carpeteras me tienen que estar friendo a votos", lamenta. Por otro lado, el de Sálvame recuerda que cuando Adara salió expulsada frente a los gemelos, apagó la tele. "Mi novio grabó un vídeo de ese momento y cuando dijeron el nombre de Adara le dije: ¡apaga eso!". Jesús se parte de risa y le hace una petición a Frigenti: "Quiero ver ese vídeo". 00:43 H Luis, en el punto de mira Charla sobre nominaciones en el baño. Los gemelos creen que el que corre menos peligro es Luis Rollán. "Él me está dando a mí así que mañana si tengo que darle le daré, avisa Sandra. Julen se apunta al bombardeo y no descarta nominarle. Por su parte, los Gemeliers comentan que Luis les nominó una vez con dos puntos sin que ellos lo esperaran. 00:23 H "Si me salvo, los tres en albornoz sin nada debajo" Cristina propone un ritual a Luca y Luis si se salva el jueves: "El domingo en la gala los tres sin albornoz sin nada debajo". Luis no lo ve claro: "Al menos un calzoncillo", propone. Al final quedan en darle una vuelta al asunto. 00:14 H "Pareces un pavo real" Cristina le regala los oídos a Luca: "Estás muy guapa". Él no corresponde: "Tú, no. Pareces un pavo real".