Miguel Frigenti se sincera con Jesús, de 'Gemeliers': "Yo me hubiese enamorado de ti"

Los gemelos pasan muchas horas con el periodista y las bromas no paran entre ellos, hasta tal punto que Dani y Miguel se han hecho el mismo corte y color de pelo. Jesús y Miguel también están cogiendo mucha confianza entre ellos y el periodista se ha sincerado con él: "Si tú tuvieras seis años más, fueras gay y yo no tuviera novio, yo me hubiera enamorado de ti, es verdad". Lo que ha terminado con una muestra de cariño y un abrazo entre ambos.