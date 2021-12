Luca Onestini pide explicaciones a Miguel Frigenti sobre sus palabas sobre él y termina tachándole de "falso"

"¿Todo bien?", pregunta Luca a Miguel Frigenti y añade: "¿Qué pasó ayer en la sala de la verdad?" . "Lo que suele pasar, mucho amor", responde el periodista y Luca insiste: "¿Sobre mí me tienes que decir algo". Miguel no quiere decir nada: "No, como son videos en el cubo lo digo ahí, lo que me apetezca decir lo digo aquí. Como imagino que solo te han contado una parte...". Y el hermano de Gianmarco reacciona: "Me ha dicho algo, pero he dicho: 'prefiero que me lo diga él, ¿cómo puedo comentar algo que ni siquiera escucho?".

"Le he preguntado lo de ayer y me ha dicho que no" le cuenta Onestini a Cristina Porta y que su respuesta ha dicho "no" y que no se lo quiere decir, algo que sorprende a Cristina: "Flipo con que la gente en 15 días cambie". Ella le explica que le contó lo que pasó y el Luca reflexiona: "Si no me dices nada esto ya me dice todo. Esto es ser falso, si me tienes que decir algo, ¿por qué no me lo dices? Me lo puedes decir directamente tú". "Usa el cubo como te de la gana, pero si puedes no insultarme te lo agradecería", dice Cristina y terminan con la conversación.