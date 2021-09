08:46 H Edmundo está despierto

Error. Corrijo. No todos están dormidos. Edmundo está en la cocina preparándose el desayuno. No sé cómo alguien puede tener ganas de comer y mucho menos de vivir a estas horas de la mañana con la que se lió ayer. Pero nada, Bigote moja una magdalena y se bebe un café. Parece pensativo y no es para menos con el jardín en el que se metió anoche. El humorista alardeó de haber sido infiel a sus parejas pero que casi le da un Piticlin cuando Carlos Sobera le preguntó por este tema en su curva de la vida. Ay Edmundo, Edmundo, como decía aquella canción: 'si no sabes nadar pá qué te metes'...

Tras emprender una cacería contras las moscas de la casa, Edmundo se sienta finalmente en el sofá y se pone a estirar. Respira, medita y hace pesas imaginarias. Todo en uno.