Fiama y Dani, 'Gemeliers' se enfrentan por la compra semanal: "Decido porque soy el que cocino"

La casa es un polvorín y las discusiones entre algunos de los habitantes de la casa están a la orden del día

Dani y Jesús, los 'Gemeliers' deciden con los compañeros qué es lo que se va a comprar para la semana en 'Secret Story'

Fiama y Dani se enzarzan en una discusión por las maneras del 'Gemelier' de contestar a algunos de ellos

Los concursantes se han reunido en la cocina para poner en común sus ideas para hacer la compra semanal. La decisión de qué se come durante los próximos días, y más sin haber pasado la prueba de la semana pasada, de lo que se enteraron durante 'La noche de los secretos del domingo', ha llevado a la discusión entre varios de los habitantes de la casa de Guadalix.

Los 'Gemeliers' son los encargados de la cocina y han llevado la voz cantante en el debate de la compra. Algunos compañeros se han quejado de lo que a cada uno le toca.

Los concursantes hacen sus peticiones para la compra semanal

Fiama no come pescado y ha pedido que se compre algo para sustituir este alimento para ella. Miguel Frigenti se ha quejado porque no tiene nada para desayunar y quiere algo que le sustituyan los cereales, que no se come, ante la negativa de Dani y Jesús. Cereales que traen mucha controversia en la casa, después de que Cristina Porta también se haya quejado porque ella no sea come su parte proporcional.

Fiama estalla contra los 'Gemeliers' por sus formas de decir las cosas

"Yo decido porque soy el que cocino. Haz tú de comer y sirve a 17 personas", ha explicado Dani ante las disputas de los compañeros por lo que se compra y no se compra, algo que no le ha gustado a Miguel Frigenti. Fiama le ha reprochado esta actitud al gemelo, y es que a la extentadora no le ha sentado bien que imponga sus decisiones, cuando están intentando intercambiar opiniones entre todos: "No tengo porque escuchar que digas: 'porque a mi me da la gana". Y Dani se explica: "Cuando llevas dos semanas controlando a 17 personas puedes permitirte el lujo de decir un comentario así".

El reparto de la comida genera otro conflicto en la casa

El reparto de la comida también ha generado un conflicto en la casa, que últimamente es un polvorín. Los 'Gemeliers' se han quejado sobre que Emmy Russ se coma cereales que no le pertenecen. Fiama, tras escucharles, ha salido en defensa de su compañera: "Si hay gente que no se come sus cereales que más da que se los coma ella". Algo a lo que Luis Rollán ha reaccionado: "Yo comparto todo, lo que no me gusta es que me quiten la comida".

