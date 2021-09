El 'zasca' de Lucía Pariente a Frigenti en los posicionamientos: "Te estás ahorcando solito"

Julen, los 'Gemeliers' y Canales Rivera se situaban detrás de Emmy. "Me gustan las personas originales y únicas, pero que lo son 24 horas al día y no a ratos. No sé cuándo me dice la verdad y cuándo me está mintiendo y le he visto varios gestos con mis compañeros que no me han gustado. Soy más de personas y no de personajes", alegaba Julen.