"Soy muy buena ocultando secretos. Soy Emmy Russ, tengo 22 años y he participado en varios realities en Alemania. Tendré que demostrar todo lo que sé hacer, lo lista que soy y que mejor no te metas conmigo. A mí no me conocen así que puedo enseñar mi mejor lado. Soy un poco caprichosa y voy a ser de las más guapas. Muchas no quieren ser mis amigas, así que tengo pocas y si las tengo suelen ser más feas", ha contado la concursante en su vídeo de presentación.