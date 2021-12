'Gemeliers' son los terceros finalistas: el emotivo reencuentro con su hermano un año y medio después

"Me lo esperaba", ha asegurado Dani y ha explicado el por qué: "Contra un amor como este no se puede luchar". él ha explicado que siempre se tienen esperanzas y aunque "no les gusta bajarse en la tercera parada" es la decisión de la audiencia. Luca Onestini y Cristina Porta se han quedado en la soledad de 'La casa de los secretos' con la salida de los hermanos y han afrontado como pareja este duelo final. La periodista ha querido decir que los "dos que quedan sentados merece ganar el concurso por todo lo que han pasado".