“No pasa nada, hay mucha comida”, intentaba apaciguar Adara en un comienzo. “No, no hay tanta comida. Hay que tener un poco de miramiento ”, respondida seguidamente Jesús. “es que a mí que me estén mirando todo el rato lo que como…”, decía la gandaora de ‘GH VIP’.

“¡A mí no me mires lo que como, yo comeré lo que quiera porque estoy en mi casa! No me vuelvas a observar lo que me como”, le espetaba Miguel al de los Gemeliers. “¡Que pesadilla! Tener a una persona mirando lo que uno come”, continuaba Frigenti. “Lo que es una pesadilla es tenerte aquí en la casa, a ver si te piras ya de una vez”, respondía Jesús mientras abandonaba la cocina.