Jorge Javier se parte de risa con la repuesta de Miguel Frigenti tras la expulsión de Adara

Jorge Javier Vázquez ha hablado con él tras conocer que su amiga Adara ha sido la expulsada contra la que fuera su amiga y ahora es la rival de ambos en el programa. "Miguel, 50 euros por lo que estés pensando en estos momentos", le ha dicho el presentador y él ha respondido rotundo: "Qué asco y que mierda de semana me espera. te podría engañar, pero no, no les soporto y no les aguanto. Ella me ha decepcionado, me parece que va de doña perfecta y es una soberbia, no la aguanto y él tres cuartos de lo mismo".