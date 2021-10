Sandra le declara su amor a Julen: "Me importas más de lo que me gustaría"

Lulen se confiesa con Adara: "Me molesta que me reproche un detalle cuando yo he estado en las muy malas a su lado"

Sandra y Julen han tenido una nueva crisis de pareja

Julen, a Sandra: "Me gustaría que si hago algo mal, me lo digas y no te lo calles"

La pareja de la casa ha sufrido una nueva crisis que les ha hecho protagonizar una bronca que ha terminado con un portazo por parte del extronista.

Sandra le ha echado en cara a su chico que no se preocupa por ella, algo que ha tocado la moral de Julen y que le ha hecho acudir a desahogarse con Adara, a la que le ha confesado que lo está pasando muy mal y que no ve justo que Sandra pague sus problemas con él.

Julen le cuenta a Adara cómo empezó su historia de amor con Sandra y comenta que en ese momento ella pasaba por su peor momento: "Me molesta lo de hoy, que me diga que no la he hecho caso diez minutos o me reproche un detalle cuando yo he estado en las muy malas con ella".

poco a poco y apoyados por sus 'confesores', la pareja se ha ido acercando para tratar de limar asperezas. "Me gustaría que si hago algo mal, me lo digas y no te lo calles", le dice él. "No te lo he dicho porque quería hasta qué punto llega tu capacidad de pasotismo", le responde ella.

Sandra se disculpa con Julen: "A lo mejor hoy me lo he tomado todo demasiado mal. Lo siento"

Después, ambos repasan cómo ha transcurrido el día. "Igual no necesitaba hablar, sino que vinieras y me dieras un abrazo. El día tiene 24 horas. He visto que te has preocupado por otras personas que te importan menos y eso me ha hecho replantearme cosas", ha confesado Sandra.

Finalmente, después de una conversación en bucle, Sandra ha dado su brazo a torcer: "A lo mejor hoy me lo he tomado todo demasiado mal. Lo siento".