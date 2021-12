Kiko Jiménez, antes de la entrada de los hermanos, ha desvelado que no le ha gustado nada su concurso, algo que les ha comunicado el presentador a su entrada: "No todos son fans, a Kiko no le ha gustado vuestro juego". "Que lleguéis a la final no quiere decir que os lo merezcáis", ha dicho el colaborador y se ha explicado: "Habéis sido muy falsos, muy hipócritas y siempre habéis querido llevaros bien con todo el mundo".