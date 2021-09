La discusión y las palabras de su compañera han terminado en las lágrimas de Lucía: "No se puede ni bromear ya. Estoy muy cansada, no puedo más de verdad, ¿esto es normal en una sociedad? ¿Quién ha mirado todas las faltas de respeto que yo llevo pasando? Y encima soy la mala del negocio". Y no ha podido evitar desahogarse con sus compañeras, de nuevo, hecha un mar de lágrimas: "Tengo que dejar de hacer cosas porque si no hay gente que se ofende cuando yo no he molestado a nadie, yo me dedico a hacer lo que me de la gana".