Luca confiesa por qué no abre su corazón en 'la línea secreta de la vida' y se reencuentra con su hermano Gianmarco

Luca hace una mención especial a la experiencia televisiva que le va a cambiar la vida: "Encuentro una chica muy especial para mi que me permite vivir un periodo muy feliz de mi vida dos años. Muy feliz de la relación que he tenido". Aunque explica que fue la persona que le rompió el corazón: "Empezó el periodo del covid, lo viví muy solo porque ella volvió a su país. En una relación tenemos que ser libres, tienes que permitir a su chica elegir lo que quiere , pero después nosotros tenemos que tomar decisiones".

El concursante entró con el corazón herido a 'La casa de los secretos' y que esta persona le dejó a través de un mensaje de móvil: "Es lo que pasó y se acabó todo. Teníamos problemas, yo estaba solo, he sufrido un montón y al final pasó esto". Y se sincera en cómo está en el tema amoroso a día de hoy: "Para arreglar un corazón, antes de todo, necesitamos tiempo . Estoy intentado arreglarme y empezar a vivir". Y sobre si está preparado para tener otra relación: "Pienso honestamente que no, antes de todo alguien tiene que arreglarse su corazón para poderlo regalar a otra persona porque nadie quiere un regalo roto".

El italiano destaca dos momentos difíciles en su infancia: "Me sale vitíligo que es una enfermedad de la piel". Algo a los que sus padres le ayudan a afrontar y llevar bien. Y explica su otro momento complicado: "Viví una situación de bullying, era un niño un poco gordito y sufrí un montón por esto en mi infancia". Algo por lo que le molesta que le tachen de agresivo: "Me duele porque la gente que es agresiva me molesta y no me gusta". Tras esto, comienza a jugar al fútbol, situación muy feliz para él, hasta que "a los 18 años me lesiono" y aquí tiene "un momento muy difícil de mi vida" porque tiene "que empezar de nuevo todo".