Adara recibe la llamada de su padre tras dos años sin hablarse: "Fuiste tú la que cortaste la relación"

Con el testimonio de Adara en 'El Cubo', sucedía lo más inesperado: Jesús intervenía en directo para hablar con su hija. "Hemos llegado un punto que no sé, tendremos que darle la vuelta de alguna manera. Es que das una versión de que yo me posicioné y no fue así. Le defendí en un concurso por las razones que tú sabes. Pero yo no dejé de posicionarme de tu lado. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado me has tenido", le dijo en primer lugar.