El mensaje de Gianmarco Onestini ha sido algo diferente: "Mi hermano dándolo todo y siendo super generoso y Cristina pensando solo en ella misma y en salvarse. Qué decepción". Las palabras el italiano no han hecho mucha gracia a Cristina: "Después del mensaje de mi hermana pensaba que iba a ir por el estilo". Y Luca está de acuerdo con lo que ha escrito su hermano, pero ha querido quitar importancia: "Me ha visto mal y ha pensado esto. Un montón de veces he dicho a Cristina que necesito que piense más en mí, no siento que me escucha y se pone poco en mi lugar. He sufrido esta semana, pero puede cambiar el lado de Cristina que no comprendo y podemos seguir de manera diferente".