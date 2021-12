La relación de Cristina Porta y Luca Onestini, al límite: gritos, reproches y sus insinuaciones más duras

Cristina Porta se sincera sobre su no nominación ante Luca Onestini: "Yo no podía ponerme delante"

Todo lo que ha pasado entre Cristina Porta y Luca Onestini desde la nominación

Discusiones, reproches y reconciliaciones en bucle entre ellos

Cristina Porta y Luca Onestini no están pasando sus mejores días como pareja en 'La casa de los secretos' y es que desde que tuviera que elegir el italiano ponerse como nominado y la reacción de su compañera no le gustase nada, ambos tienen altibajos pero la realidad es que hay un distanciamiento.

"Luca falso", "Jesús apoya a Cristina", estos son los gritos del exterior que vuelven a desencadenador un desencuentro entre Cristina y Luca. "Feliz ahora, ¿verdad? Estás obteniendo tus resultados, echarme m**", le pregunta el italiano y añade: "Empiezas a reírte cuando me insultan". Ella lo niega y ambos terminan desahogándose con sus compañeros en la casa y la periodista hecha un mar de lágrimas: "Estoy haciendo un esfuerzo por estar de pie".

La tensión se palpa entre ellos, ni se miran cuando se cruzan por la casa ni durante la prueba semanal. Ella se refugia en los brazos y palabras de Jesús: "No puedo seguir así, ¿cómo se puede querer a alguien y de repente no querer ni mirarla?". Y él explica cómo se siente a sus compañeros: "No puedo más, ¿ella se preocupa de cómo me siento yo? No". Y no entiende que se haya nominado y tenga que seguir escuchando estas cosas por su parte.

La gran bronca entre ellos en el jacuzzi y la reconciliación

Las conversaciones no terminan de llegar entre ellos hasta que Cristina se mete al jacuzzi y le pregunta, "¿podemos parar esto?" y él se muestra muy rotundo: "O tienes una manera absurda de demostrarlo o no, no me quieres". Y esto lleva a un cruce de reproches, en el que se levantan la voz y se dicen sus verdaderas a la cara, ella no entiende que Luca diga que es más real la reacción de Sandra y ella que él compare su relación con las de sus compañeros. Pero para sorpresa de todos, ambos terminan dándose mucho amor y fundiéndose en un beso, que aunque parecía que firmaba la paz entre ellos, estaban equivocados.

Una nueva discusión entre ellos termina salpicando a Jesús

Los posicionamientos de los compañeros terminaron con un enfrentamiento entre Cristina Porta y Julen, en el que Sandra intervenía y advertía a Luca sobre Cristina. La periodista no entiende que en este momento su máximo apoyo, hasta ahora en la casa, no saque la cara por ella y termina rota de dolor, mientras sus compañeros no entienden que ella haya sacado el pasado de Julen en la tele para atacarle. Jesús intenta mediar entre ellos hablando con Luca y termina salpicado. Luca le pregunta si quiere ir "de padre o de cura" y esto molesta a Jesús que termina recriminándoselo.