El zasca de Cristina Porta a Sandra Pica que le hace estallar: "Cuidadito, que ya me tienes un poco cansada"

La relación de Cristina Porta y Luca Onestini, al límite: gritos, reproches y sus insinuaciones más duras

Sandra Pica opina de la relación de Luca y Cristina y esto termina en una discusión

"Te despierto, ¿no?", el comentario de Cristina que hace estallar a su compañera

Cristina Porta y Luca Onestini están pasando un bache en su relación en 'La casa de los secretos' y esto ha terminado con una 'sala de la verdad' que ha ido de las discusiones a los besos entre ellos, pero antes han tenido unos días de discusiones y reproches a diario y sus compañeros, que han sido testigos, han opinado sobre esto.

La opinión de Sandra Pica de la crisis de Luca y Cristina que enfada a la periodista

"Estrategia" de Cristina Porta es lo que cree Sandra Pica con lo que está haciendo con Luca Onestini y esto lo han podido ver todos en el salón. Sandra ha corroborado sus palabras: "Me sabe mal cómo habla a Luca porque le he visto sufrir. Una relación es dar para recibir, cuando quieres a alguien también cambias. No es que opinemos, es que sus movidas son a gritos por toda la casa y esto ya me tiene la cabeza saturada". Y la periodista ha reaccionado a esto: "Te despierto, ¿no?".

Sandra se enfada ante el zasca de Cristina

El zasca de la periodista no le ha gustado nada a Sandra que no ha dudado en defenderse: "Hago más cosas que dormir, entre otras cosas limpiar, cosa que tú no haces. Hago mis tareas y muchas más cosas que estar en la cama o irme a llorar al cubo. Cuidadito, que ya me tienes un poco cansada". Sandra advierte a su compañera y se muestra visiblemente enfadada.

La discusión entre las concursantes

"No te he dicho nada de eso", le ha asegurado la periodista, pero esta explicación no le ha valido a Sandra. Cristina explica que Sandra le juzgue porque llora le "da exactamente igual" y que como es su casa y tiene que discutir con Luca lo va a hacer: "Si lo siento lloro, si estoy teniendo una movida con Luca no podemos irnos a otro lugar y si me siento mal y quiero llorar me meto en 'El cubo'.

Sandra brota y saca la ropa de la lavadora y la tira en la cama de su compañera