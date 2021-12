La colaboradora ha pedido la palabras en el plató de 'la noche de los secretos' y ha querido recordar alguna de las frases que Cristina Porta ha entonado , algo que no le ha gustado nada a ella y por los que cree que no debe ser ganadora.

María Jesús ha ido leyendo poco a poco alguno de los comentarios de la periodista y ha ido reaccionando con algunos de ellos. "No es nada deshonrado", ha dicho al conocer algunas de las palabras de Cristina hablando de las formas de hacer televisión. "Me hieren estas cosas, yo trabajo en esta mierda de programa y esta señora no se merece estar allí", ha reaccionado la que también estuvo en la casa de Guadalix y ha desvelado qué le dirá a Cristina cuando se encuentren cara a cara.