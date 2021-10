Después de ver un vídeo en el que se resumía parte de su historia en ‘La casa de los secretos’ junto a Luca , Emmy responde : “Le pregunté qué pasaba porque no entendía, estaba entre las dos. Me daba esperanzas y luego estaba igual con otra chica. Yo quería saber dónde estaba, entendía que tenía intenciones conmigo y no quería quedar de ridícula mostrando sentimientos”.

Gianmarco, hermano de Luca, se encuentra en plató junto a Emmy y no duda en responder: cree que no ha habido malentendido alguno, porque “simplemente se han conocido y no han congeniado, no podía darle cosas que no sentía”. Él ha visto sinceridad por parte de Luca.