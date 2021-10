Los nominados se enfrentan a los mensajes de los seguidores y excompañeros en las redes

Fiama recibe noticias de Sofía Cristo y de Miguel Frigenti

Sofía Cristo aclara por qué se arrepiente de no haberse dejado llevar con Fiama

Los concursantes nominados, Luca Onestini, Fiama, Cynthia y Cristina Porta, se han enfrentado a los mensajes de los seguidores durante 'La noches de los secretos', pero hoy con una novedad, también han recibido mensajes de algunos de sus excompañeros que ya han abandonado la casa.

Cristina Porta responde a las dudas sobre Adara y sus críticas

El primero de los mensajes de un seguidor iba para Cristina Porta: "Te unes a Adara porque tiene muchos fans y sabes que no vas a salir expulsada o porque la quieres conocer?". A lo que la periodista ha contestado: "Me uno a Adara porque veo que es una de las pocas personas que se acerca a mí, que me busca, que hablamos como chicas y que hay una conexión especial, cosa que no he sentido aquí por ninguna chica. Y me ha reconocido que ha pedido mi expulsión y yo he dicho: 'Pues no te hicieron mucho caso".

También Cristina ha aclarado, a raíz de que otro seguidor le ha preguntado "por qué está todo el día criticando" que no lo hace y que podría hacerlo más de lo que lo hace, que se intenta controlar.

Fiama recibe los mensajes de Sofía Cristo y Miguel Frigenti

Fiama ha recibido un mensaje de ánimo de su excompañera Sofía Cristo, con el que incluso se ha emocionado: "Lo estás haciendo genial, tienes que darlo todo porque me encanta verte en la casa. Que sepas que para mi eres el descubrimiento. Desde fuera me doy cuenta de que debería haber disfrutado aun más contigo, pero estoy segura que fuera resolveremos nuestros 'asuntillos' pendientes".

La canaria le ha agradecido el mensaje: "Te quiero un montón, me da mucha fuerza. Te echamos mucho de menos". Y no ha querido muy concisa, aunque si ha bromeado, cuando Jordi González le ha preguntado por los 'asuntillos' pendientes entre ellas: "Los nuestros, que nos gusta mucho hacer el tonto. Ya veremos si lo contamos una vez fuera".

Sofía Cristo: "No he dejado llevar con ella"

Sofía, también ha contestado en plató: "No me he dejado llevar con ella y he reprimido ganas de ciertas cosas, por las dos partes y al salir me he dado cuenta de las personas que están o no. De lo único que puedo arrepentirme es de lo que pasó con Miguel y de no haberme dejado llevar más y no estar pensando si puedo estar haciendo fuera daño o no".

Aunque no todo ha sido bueno para ella, Miguel Frigenti también ha lanzado su mensaje por las redes a Fiama: "Me acusabais de generar mal rollo y no paráis de rajar de vuestros compañeros desde que me fui. ¿Cuál es la excusa para estar todo el día en la cama amargada y hablando de los demás? En mi pueblo eso es ser muy hipócrita". "No entiendo nada, cuando se fue me dijo que buen rollo, pero eso habla de lo hipócrita que será él y no yo".

La relación con Adara y Emmy Russ: los mensajes para Luca Onestini

Luca Onestini también ha tenido que enfrentarse y a sus seguidores les interesa si "el arma de guerra con Adara está enterrada". Algo que ha afirmado: "No la había tenido porque no es mi historia, es mejor que hablen de esto Gianmarco y Adara. Hemos empezado esta aventura como compañeros juntos de una manera muy madura y espero seguir así. Le he dicho todo lo que pensaba antes de empezar, lo más bonito que se puede hacer es recordar lo bonito que fue y quitar lo malo que pasó", asegura.

"¿Cuándo vas a disculparte con Emmy por dejarla de mentirosa?", ha sido otro de sus mensajes a los que el italiano ha sido conciso: "Yo no tengo ninguna motivación de disculparme. Emmy ha decidido contar una cosa y tendría que haber contar otras cosas que había escuchado con otra gente. Cuando cometo un error, el perdón lo pido, pero en este tema no me parece haber cometido ninguno".

Los seguidores pregutan a Cynthia por Canales Rivera y la cama de Frigenti

La ya conocida relación con el torero sigue interesando a los seguidores: "Ahora de que te has enterado de que Canales está soltero, ¿tienes pensado devolverle los calzoncillos?". Mensaje que ha hecho gracia a la concursante y que ha explicado: "Yo ya no los tengo y estamos teniendo una relación bastante cordial y está siendo de buen agrado en esta casa, más que mucha gente".