"Si tenia necesidad porque lo mismo hizo su madre aquí con mi hija", explica Lucía Pariente en plató. Y es que explica que no ha hablado de nada "que no hayamos hablado", refiriéndose a que trató este tema con Adara dentro de la casa. Además, añade que ella a "Adara la he tratado bien en el concurso". Algo con lo que no ha estado de acuerdo el periodista: "Si te has metido con Adara hasta como madre, no nos engaña, reconoce que le has tratado fatal, que le has insultado, que le has vejado y que has salido muy favorecida con los videos porque hay videos tuyos repugnantes".