Cristina Porta ha recibido un texto sobre lo ocurrido con Adara : "Lo que me di cuenta es que te daba envidia de ella de ser la reina de los realitys". "Yo le dejo ese trono, vi cosas que no me gustaban . Supongo que hay gente que no lo entiende y personas que no lo han comprendido", la contestado ella. Adara Molinero le ha mandado su mensaje a Luca Onestini : "Eres experto en reality, te felicito, a tu lado soy una aprendiz". Y el italiano ha reaccionado: "Se ve que le gusta el concurso que estoy haciendo, yo digo que soy yo mismo, lo estoy viviendo a tope y es una experiencia única".

Miguel Frigenti ha tenido las palabras de Cynthia Martínez: "¿Estás triste porque te has dado cuenta al irse Adara de que no has elegido al caballo ganador y tenías que haber elegido a Cristina? No me creo tu pena por una persona que has visto dos o tres veces, ¿quién es el bufón?". Algo que no ha gustado nada al periodista: "No tengo que elegir ningún caballo ganador, vengo a concursar yo. He defendido siempre lo que he creído y si salgo lo hago con la cabeza bien alta. Lo que pueda decir una concursante como Cynthia que pasó sin pena ni gloria y es una anodina, es un halago". Y ha añade: "Es la menos indicada de juzgar a las personas de lo que ella si hace".