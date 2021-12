El novio de Frigenti se queda sin palabras al descubrir lo que éste siente por Jesús: "Le quiero, se me cae la baba"

Al llegar a 'La casa de los secretos', el canario ha visto un vídeo en el que su novio confesaba sus sentimientos por Jesús. " Si tu tuvieras 6 años más, fuera gay yo no tuviera novio , yo me hubiera enamorado de él. Es más mono. Es muy mono. Cuando he visto el baile de Dani y Luis me ha dado una envidia, yo quería ser Luis pero con Jesús detrás", contaba el tertuliano.

"Me ha encantado, lo he cogido y le he dado un beso. Hoy he sido feliz, gracias por la pareja que me habéis puesto. A ver yo estoy super enamorado de mi novio pero aquí dentro he experimentado unos sentimientos que no he experimentado en mi vida. Jesús es súper especial para mí, se me cae la baba. A él no, pero no importa, le quiero", confesaba el concursante.