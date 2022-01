Álvaro, Carmen y Héctor, los nominados de la semana, estrenan ‘Secret podcast’

“Siento que cada vez me estoy fortaleciendo más a nivel personal y todos estos vaivenes de emociones al final se hace adictivo ”, comentaba Álvaro en su podcast.

Carmen, por su parte, no se ha cortado en hablar de todos los conflictos en los que se ha visto involucrada dentro de la casa. “Si no fuera porque tengo un poco de genio, me hubiese visto totalmente acorralada”, aseguraba en referencia a la última discusión con varios de sus compañeros.