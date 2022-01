Virginia habla del fallecimiento de su abuela durante su estancia en 'Secret Story' en su primer podcast

Virginia decide llamar a su primer podcast 'la vigipicha', que es un mote que le puso su expareja y con el que pretende que el público la conozca más. Quiere aclarar que puede dar una imagen de 'happy flower' pero que eso no es ningún caparazón: "Antes tenía muchos altibajos, pero ahora gestiono bien mis emociones. No me veréis idas de olla".

Además, Virginia revela que días después de entrar en 'La casa de los secretos', le comunicaron que su abuela había fallecido: "Tuve un bajonazo pero me ayudó a ver la persona que me he convertido ahora mismo, porque hasta yo he flipado con lo bien que lo he llevado, dentro de lo que cabe. He sido una persona bastante fuerte para quedarme con lo bueno. Me han ayudado mis compañeros".