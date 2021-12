Sandra Pica, hundida por la ausencia de Julen y él se rompe en plató al verla: "Estoy muy enamorada"

Julen rompe a llorar al recordar a Sandra: "En casa me pongo a Aitana y pienso en ella"

Sandra Pica pasa por sus peores momento en 'La casa de los secretos' sin su novio

Julen dejó un mensaje para Sandra por si se marchaba y ella llora al verlo

Julen fue expulsado por la audiencia de 'La casa de los secretos' y esto dejaba a Sandra Pica completamente rota al enterarse en su despedida y durante el resto de días en los que ella ha tenido que permanecer en la casa de Guadalix sin su pareja.

Las horas más difíciles de Sandra Pica en la casa sin Julen

La marcha del concursante dejaba tocada y hundida a Sandra cuando él dejaba la casa y no se tomaba nada bien la reacción de Cristina Porta al enterarse: "No hay que gritar como una condenada, como si se hubiera ido el enemigo". Julen ha dejado un gran vacío a su novia, que ha derramado muchas lágrimas durante sus primeras horas sin él: "Me tengo que acostumbrar, la casa para mí está vacía". He incluso habla con su foto antes de irse a dormir: "Solo puedo darte las gracias porque has hecho que cada día sea especial". Algo que ha hecho que Julen haya terminado hecho un mar de lágrimas en plató: "Hemos crecido un montón".

Sandra Pica le cuenta a Jordi González cómo se encuentra

Sandra ha podido hablar en intimidad con Jordi González para contarle como está pasando sus días sin Julen: "No tengo más opción que conformarme con lo que hay, me siento más desubicada que cuando llegué a esta casa y hay momento del día que son muy complicados". La concursante explica que con todo lo que hace se acuerda de él porque pasaban todo el tiempo juntos y que no se había puesto en la situación de su marcha porque "quería pensar que iba a volver".

"Me pidió que esté bien, que esto mereciese la pena", dice ella y afirma que quiere estar bien por él, por los compañeros que le están apoyando y por ella misma: "Las personas que más me han arropado son los niños, los que más me han mostrado su apoyo y se lo agradezco en el alma". Aunque asegura que le den el apoyo que le den no van a conseguir paliar la ausencia de su novio. Y ha podido ver el mensaje que quiso grabar Julen antes de irse por si era el elegido para abandonar.

El mensaje de Julen, antes de marcharse, para su novia