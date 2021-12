Sandra Pica, Jesús y Dani, de 'Gemeliers' empiezan a dudar de su amigo Luis Rollán: "Me está cascando puntos desde hace semanas"

"Me lo temía, Cristina no iba a salir, no le ha votado nadie", dice Jesús al terminar la gala del jueves a Sandra y Dani y le dice a su compañera que sabía de sobra que ellos "le iban a cascar puntos" a ella, algo a lo que añade: "Y sé que Luis me los está cascando, desde hace semanas". "Ya llevo tres meses yendo por lo que sentía y esta vez ya me toca ir un poco con cabeza", dice él.