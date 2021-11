Adara, nueva expulsada de 'Secret Story': "Estoy contentísima de haber vivido esto"

Sin perder la sonrisa, Adara se ha dirigido al presentador. "Qué pasa Jorge, ahora nos vemos. Estoy contentísima de haber vivido esto, de haberles conocido a todos y me quedo con lo bueno. Lo bueno que me ha dado cada persona, momentos, risas, al final todos en mayor o menos medida me han dado algo", ha confesado la ganadora de 'GH VIP 7'.