Sandra Pica, sobre su relación con Julen: "Nunca he sentido esto por Tom"

"Yo que te tengo pillada la pista, esa cara de felicidad nunca te la he visto con Tom", le ha comentado Jorge Javier Vázquez. Sandra le ha dado la razón al presentador. "Ya lo sé. Y yo misma soy consciente. Nunca he tenido estos sentimientos por él. Fue la persona que me hizo ver que quería a una persona que no em quería como yo esperaba o como yo sentía que me merecía. Al principio los dos teníamos mucho rechazo al amor, pero los valores que tiene, lo feliz que me hace y cómo me cuida, no lo he sentido por él, y te diría que por ninguno de los chicos con los que he compartido mi vida".