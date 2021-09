El misterio de los excrementos en el suelo del baño: los concursantes investigan quién es el autor

Los participantes no dan crédito , Isabel Rábago se niega a limpiarlo: "Limpio el baño de personas normales, no de cerdos. Yo me mareo y me cabreo con estas cosas". Y es, finalmente, Bigote Arrocet el que coge la fregona y accede a dejar el baño reluciente.

Sandra Pica también se ha sumado a su compañera: "Lo único que pido es unos mínimos de convivencia". Y todos se preguntan quién ha podido ser y Sofía Cristo ha querido explicarse para demostrar que ella no ha sido: "Me he sentado y después con la escobilla he echado jabón". Todo un misterio que no han podido descubrir y que tendrán que seguir investigando para poder dar con el autor de los escrementos en la casa de los secretos.