Sofía Cristo dejó a sus compañeros alucinados con su última confesión en 'La casa de los secretos'. "Yo cuando tenía 18 años o 20 años me enrollé con Dinio en un baño ", soltó para sorpresa de todos. La Dj pasó entonces a contarles con detalle qué es lo que había sucedido esa noche de fiesta .

"En ese momento estaba soltera...", soltaba Sofía aunque una sonrisilla la delataba. "Estoy intentando no...", decía. "No meter la pata", acabó uno de sus compañeros. La Dj se partía de la risa pero al final contó que sólo se había tratado de unos besos con el cantante de 'La noche me confunde'.