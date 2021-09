Nuah, el novio de Frigenti, asegura que Lucía Pariente no ha entrado de cero al concurso: "Ha esperado al mínimo conflicto para saltar y meter mierda a sus compañeros diciendo que Miguel es una persona conflictiva". Alba, indignada, niego esto y que sus compañeros se la tienen cariño de verdad y la verdadera Lucía es así, no como Frigenti que la única cara que tiene es "la de traicionero" .

Alba y Nuah se han enredado en un acalorado cara a cara en el que se han echado cosas en cara y mensajes que se han mandado y no precisamente buenos. Nuah le ha confesado que ella "genera rechazo" y, evidentemente, ella no está de acuerdo: "Pues seréis tú y tu novio, yo no genero rechazo a nadie, Llevo aquí desde la 13:00h en Mediaset y eres la primera persona que me lo dice".