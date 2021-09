"Fue un comportamiento vergonzoso y estoy muy arrepentida ", comenzó Sofía. La expulsada entendía que no había justificación posible y agradeció que la organización le permitiese estar en el plató tras el suceso. Después lo primero que hizo fue pedir perdón a la familia y pareja de Miguel Frigenti y a todos los espectadores "por esas imágenes".

La expulsada también habló de las reacciones que tuvieron algunos de sus compañeros , con los que se siente decepcionada. Aún con todo, expresó que quería comprenderles por "la situación de alta tensión que a veces no sabemos cómo gestionar", explicó. Asimismo, negó que estuviera de acuerdo con su madre, Bárbara Rey, sobre que su íntimo amigo Luis Rollán le había fallado en ese momento.

Sofía Cristo sin duda volvería atrás, aunque cree que "todo pasa por algo" . Sin embargo, tiene claro que a Miguel Frigenti quiere pedirle perdón y que si le viera le saludaría cordialmente, pero no cree que vuelvan a ser amigos. "Es una persona que lleva al extremo las emociones de la gente (...) Sus valores no casan con los míos", declaró.

"Espero que la gente me perdone. En un momento de tensión a todo el mundo se le puede ir la cabeza. Estoy arrepentida y me gustaría que se me diera una segunda oportunidad para demostrar que puedo estar a la altura de los espectadores y sobretodo de mí misma que estoy muy decepcionada", concluía.