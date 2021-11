Jesús entró en 'La casa de los secretos' habiéndose dado un tiempo con Natalia, su exnovia . Sin embargo, no hay día en que no piense en ella. Por su parte, Natalia le ha seguido defendiendo en el reality.

Con motivo de su aniversario, el concursante no desaprovechó la oportunidad de hacer un romántico gesto que probablemente le acerca más a su expareja . Con su hermano Dani como aliado, tuvo dos detalles con los que Natalia no ha podido evitar emocionarse durante el directo de 'La casa de los secretos: cuenta atrás'.

Hace más de un mes, Jesús se llenó de esperanza con la visita de Natalia a 'La casa de los secretos'. Ella le aseguró que "no ha cambiado nada" fuera. Él, con poca fuerza en la voz, entonó un "lo siento" que ella quiso quitarle importancia: "Eso no, no ha cambiado nada, soy la misma, ha pasado un mes y para mí ha sido una semana. Yo estoy fuera, relájate conmigo no pasa nada, confía en mí", le prometió.