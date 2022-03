"¿Y en el jacuzzi no te gustó nada?", insistía el ex de 'La isla de las tentaciones' buscando el lado más pícaro de la conversación. Sara asentía, justo lo que Tom esperaba, así que decidió seguir por el mismo camino: "¿Cuál es tu posición preferida en la cama?" , pero entonces la canaria calmaba el ambiente: ·"No voy a hablar de eso, cuando lo tengas que ver, lo verás".

Intentando recuperar la parte sensible del juego, Sara le preguntaba por su color favorito. "Tus ojos", decía Tom, experto conquistador. Y por dónde viviría si no fuera en Madrid. "Contigo, debajo de un puente, me daría igual". Un sueño que tenga por cumplir. "Casarme contigo", el romanticismo no paraba.