Las últimas palabras de Tom Brusse a Sara tras la expulsión sorpresa de la concursante: "Yo me voy con ella"

Noche de sorpresas y emociones en la gala de 'Secret Story 2'. El programa encara su recta final y lo ha hecho con dos expulsiones. La primera era esperada por todos los concursantes, a falta de saber si era Carlos o Colchero el expulsado. Finalmente, fue Colchero quien salió de 'La casa de los secretos'. Pero lo que no imaginaban es que en la misma noche tendrían que decir adiós a otro compañero.

Solo había cinco plazas de finalista. Con ello, tras la marcha de Colchero seguía sobrando uno. Adrián, Marta, Carlos, Rafa, Cora y Sara encaraban entonces sus últimas nominaciones, aunque no eran conscientes de ello. Tras su reparto de puntos, Adrián, Rafa, Marta y Sara se convertían en los últimos nominados mientras que Cora y Carlos eran los primeros finalistas .

La audiencia decidió con sus votos gratuitos a través de la web que fuese Sara la última expulsada del reality . A todos les pilló por sorpresa cuando Carlos Sobera les anunció que uno de ellos saldría de la casa en menos de cinco minutos. Cuando pronunció el nombre de la canaria, varios de los concursantes pensaron que se trataba de una broma. También Tom Brusse, que con los ojos vidriosos no daba crédito.

Pero era una realidad que les tocaba asumir a la nueva pareja. Tom y Sara se habían conocido en el reality y él había llegado a dejar a su novia en directo por los sentimientos que estaba teniendo hacia la participante. Desde entonces no se han separado e incluso habían llegado a pedir una hora sin cámaras .

Con la despedida, Tom no dejó de abrazar a Sara y le susurró unas románticas palabras al oído antes de darse el adiós definitivo. Su historia no termina pero algunos como Rafa han llegado a decirles a la cara que es un 'carpetazo'. Por ahora, tendrán que estar separados al no vivir bajo el mismo techo; pero el tiempo dirá si tienen razón y lo suyo va para largo.