Las últimas nominaciones de 'Secret Story 2' llegan con sorpresa: ¡expulsión en la misma noche!

Los concursantes de 'Secret Story 2' se han enfrentado, sin saberlo, a sus últimas nominaciones en 'La casa de los secretos'. Tras la expulsión de Colchero, que no venció en el duelo contra Carlos, los participantes han nominado pero ni sabían que estaban encarando la recta final del concurso ni que en la misma noche iba a haber otra expulsión.

Así han sido las últimas nominaciones de 'Secret Story 2':

Sara: "Un punto para Rafa porque ayer tuve un rifirrafe con él y sin embargo con Cora, que no tuve tanto acercamiento, no quiero darle el punto a ella. Dos puntos para Marta porque sigue sin ser una persona a la que conozca 100%. Tres puntos para Adri porque es la persona con la que menos me llevo".

Rafa: "Un punto a Adrián. Los motivos ya los sabéis por qué porque los he repetido 70 mil veces. Dos a Sara por las trifulcas que he tenido esta semana y porque veo que a pesar de que Alvarito y yo fuimos los únicos que la integraron en la casa y le hicieron caso el primer día, intenta discutir conmigo por tonterías y echarme por tierra con tonterías. No veo juego limpio por su parte. Y tres a Marta por los mismos motivos de Adrián, es un mueble y sosa".

Cora: "Teniendo en cuenta que David se ha ido y para mí solo hay un intocable que es Adri, me voy a basar en las semanas. Tres puntos a Sara porque me llevo bien con ella pero no ha mucha química. Dos puntos a Marta porque la relación no está fluyendo absolutamente nada. Y un punto, teniendo en cuenta que esta semana he estado con Rafa y Adri al 100%, para Carlos".

Carlos: "Un punto, por descarte, me va a doler dárselo a cualquiera de las chicas, se lo tengo que dar a Marta. Razón ninguna, soo ha salido una vez nominada, es un poco estrategia pero me da rabia dárselo a Martita. Dos puntos a Cora porque tampoco tengo una razón. Mi relación con ella está bien pero un poquito más distanciada. Tres a Adrián porque es la persona con la que menos hablo. Mi corazón me dice esto".

Marta: "Uno a Cora porque es verdad que aunque me llevo bien con ella a Carlos no le quiero tocar. Dos a Rafa porque no quiero darle los tres, es cierto que hemos acercado posturas. Tres a Sara porque no he tenido una conversación con ella".

Adrián: "Uno a Carlos. No hay ningún tipo de problema. Dos se lo voy a dar a Rafa porque esta semana hemos hablado más y no me parecería justo dárselos. Tres a Sara porque a pesar de que no hay nada malo entre nosotros s la última persona que ha llegado y veo más justo dárselo a ella que a Rafa".

Adrián, Sara, Marta y Rafa, ¡Tú decidiste con tu voto gratuito quién es el último expulsado de 'Secret Story 2'! Los salvados, se convertirían automáticamente en finalistas junto con Carlos y Cora, que fueron los menos votado en las nominaciones.

Sara, la segunda expulsada de la noche