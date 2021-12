Luca Onestini y 'Gemeliers' continúan su discusión detrás de cámaras: las fuertes acusaciones que no se vieron

Jesús y Dani, de 'Gemeliers' no pasan su mejor momento en la casa si hablamos de la relación con Luca Onestini y Cristina Porta y es que un comentario en tono de broma de Jesús enfadó mucho al italiano y esto terminó en un enfrentamiento en 'la sala de le verdad' .

Luca Onestini le advirtió que no volviera a utilizar este término y los hermanos terminaron confesando que creen que la pareja está muy subidita. Además, Cristina Porta pudo escuchar las palabras de Jesús en 'El cubo' donde explica que hay cosas que no le gustan de ella y que, aunque a ella le ha dicho que sí, se ha dado cuenta de que realmente no le quiere. Él pudo explicarse ante su compañera y ella afirmaba que todo esto "le duele" y que ella si le quiere mucho.