Un mar de dudas y nervios se vivían en el restaurante, momento en el que alguien llamaba a la puerta, ni más ni menos que Don Benito, al que Elena reibía completamente fuera de sí: "¿Dónde está Cecilia? ¿qué le ha hecho?" Pero este sembraba más la duda: "No me digas que le ha pasado algo a una de vuestras chicas , si es que este barrio no es de fiar sin mi protección".

"No me haga perder más el tiempo, ¿dónde está Cecilia?", le decía muy enfadada Elena, pero Don Benito le dejaba algo muy claro: "El tiempo me le hacéis perder vosotras a mí, tú verás, o me pagas por las buenas o lo hacemos por las malas".