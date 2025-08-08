"'La que se avecina' no debería acabar nunca": los fans de la serie piden que siga por siempre

Rocío Belén Paleari 08 AGO 2025 - 11:21h.

Los seguidores de la comedia imaginan en este divertido vídeo un futuro eterno para los personajes

Además, María Adánez, Nacho Guerreros y Nathalie Seseña cuentan lo que admiran de sus compañeros

Después de más de una década de risas, gritos, enredos vecinales, juntas imposibles y monólogos de Recio, los seguidores de 'La que se avecina' piensan que no debería haber nunca un final de esta serie. En tiempos en los que se lanzan ficciones que continúan solo si cumplen con un objetivo determinado de audiencia, el fenómeno de 'La que se avecina' es único: lleva 15 temporadas y contando.

La ficción que ocurre en una comunidad de vecinos da para muchas temporadas más porque cada año se actualiza a los tiempos que corren y las situaciones descabelladas que se ven allí siguen generando identificación en la gente.

Salimos a la calle a preguntar a los fans qué final se imaginan para la serie y la respuesta fue bastante contundente: "No debería acabar nunca".

El final que nadie quiere ver

“¿Acabar? ¿Eso se termina? ¡No debería acabar nunca!”, soltó un joven, casi indignado, cuando escuchó la pregunta. No fue el único. Una pareja también se sumó al sentimiento colectivo: “Es que es una serie con la que te diviertes mucho, no debería acabar, no te aburres nunca”.

Y claro, lo entendemos. ¿Cómo se le pone punto final a un universo tan caótico, tan disparatado y, al mismo tiempo, tan querido? “Pues si no queda otra, que se construyan otra casa, que se muden”. Vamos, que si tiene que haber final, que al menos sea con mudanza y nuevo edificio. Porque claro, un spin-off siempre es una buena opción.

Lo que está claro es que el apego del público a 'La que se avecina' va mucho más allá de una serie de televisión. Para muchos, es ya parte del imaginario colectivo, casi como una comunidad paralela que vive en la cabeza de los telespectadores.

De hecho, la propia naturaleza de la serie invita a pensar que puede reinventarse una y otra vez. Ya lo ha hecho. Cambió de plató, introdujo nuevos personajes, dijo adiós a algunos clásicos y supo seguir funcionando.

“¿Huevones o leones?”: Las frases, memes y personajes que los fans no olvidan de 'La que se avecina'

"Mariscos Recio, el mar al mejor precio", responde una señora entre risas, asegurando que su hijo cita "un montón" la frase promocional del producto de Antonio Recio, icónico personaje, porque le hace muchísima gracia. Si eso no es legado cultural, que alguien se anime a negarlo. 'La que se avecina' es la serie que por excelencia ha sabido ganarse un lugar en los corazones españoles. Esta comedia de enredos vecinales continúa despertando risas, generando memes y frases que se repiten a todas horas.

Coque, Antonio Recio, Berta Escobar y Amador, entre otros, han calado en el público tanto, que son parte de la cultura popular de este país. Los personajes en la ficción, creados por los hermanos Caballero, siguen gustando a pesar de la evolución de estos en la serie a lo largo de las diferentes temporadas. Prueba de ello es que ya han cumplido 15 temporadas. Hablamos con los protagonistas del exitazo televisivo y les preguntamos: ¿qué admiran de sus compañeros? ¡Dale Play!