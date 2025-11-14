telecinco.es 14 NOV 2025 - 11:04h.

Los artistas jerezanos interpretan una nueva versión del tema creado por Bebe en 2005 para la serie, ‘Que nadie me levante la voz’, que ya está disponible en las principales plataformas de música

‘AÍDA Y VUELTA’ es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video. La distribución de la película en cines correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia

Ya está disponible en las principales plataformas de música la nueva versión del icónico tema ‘Que nadie me levante la voz’, interpretado por los artistas jerezanos D’CHIPEN y María Terremoto (Universal Music), que acompañará el regreso de Aída en la película ‘Aída y Vuelta’, dirigida por Paco León.

El tema original, ‘Que nadie me levante la voz’, fue interpretado por Bebe en 2005 y se convirtió en un himno de empoderamiento femenino. Su letra directa y combativa celebraba la libertad, la dignidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. Hoy, veinte años después, el mensaje se renueva con una energía arrolladora y contemporánea.

Dos generaciones, una misma voz

María Terremoto, nacida en Jerez de la Frontera en 1999, es heredera de una estirpe flamenca legendaria. Hija de Fernando Terremoto y nieta de Terremoto de Jerez, María ha revolucionado el flamenco desde su infancia. A los ocho años ya cantaba bulerías en la peña familiar y hoy domina estilos como la soleá, el fandango o las cantiñas. Pero su mirada está puesta en el presente: se inspira en artistas como Rosalía y representa una generación que respeta la tradición mientras la transforma.

Por su parte, D’CHIPEN es una formación nacida en 2024 en el barrio de Santiago de Jerez formada por Bastián Blanco, Juana del Mono, Beatriz Morales y Juan Romero. Jóvenes músicos con alma vieja y mirada vanguardista que fusionan el flamenco más puro con la electrónica más visceral. Su propuesta es una explosión sensorial que reinterpreta las coplas jerezanas con loops, fingerpads, taconeo, palmas y guitarras. Actualmente ultiman su álbum debut en el mítico Estudio La Bodega de Jerez, llamado a ser referente del nuevo flamenco electrónico.

La nueva versión de ‘Que nadie me levante la voz’ es un viaje sonoro que respira tradición y late con el ritmo del presente, conecta con el espíritu rebelde y transformador de ‘Aída y Vuelta’ y promete emocionar tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones.

Comienza la cuenta atrás

‘Aída y vuelta’, que se estrenará en cines el 30 de enero, aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de ‘Aída’ como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

‘Aída y vuelta’, distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España,Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas. Laura Fernández Espeso y Javier Méndez son los productores de la película por parte de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO)y Ghislain Barroisy Álvaro Augustin por parte de Telecinco Cinema.

El reparto principal reúne a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 personajes, buena parte de ellos seleccionados entre un multitudinario casting online que arrancó a principios de año a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aidalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores.