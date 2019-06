Miel de Manuka, Leche de Coco y Aceite de Argán: dale un chute de vitalidad a tu pelo

En ocasiones no somos conscientes de lo importante que es mantener la salud de nuestra melena y no sabemos muy bien cómo podemos mimarla de la mejor manera. ¡La naturaleza tiene todas las respuestas a tus preguntas! Las frutas, semillas y aceites naturales ayudan a revivir el cabello y lo mantiene sano . Dependiendo de si es graso, seco, rizado o sin volumen, hay ingredientes naturales con propiedades específicas que ayudan a cada tipo de pelo, aportándole todo lo que necesita. Nosotros te vamos a decir todos los beneficios de algunos ingredientes naturales que te ayudarán a tener un pelazo de infarto.

La Miel de Manuka previene la caída del cabello

Los beneficios de la miel se remontan a cuatro mil años atrás, cuando los egipcios descubrieron que era un excelente remedio medicinal y no, no estaban equivocados, ya que muchos estudios dicen que es un magnífico antibiótico natural. Pero, ¿sabías que también tiene numerosos beneficios para el cabello? Pues sí, la miel de Manuka contiene vitaminas A, B, C, D, E y complejo K entre otras muchas cosas, que hasta la melena más dañada vuelve a la vida en un chasquido. La flor de Manuka pertenece a un árbol de Nueva Zelanda y siempre ha estado presente en la medicina tradicional de los maoríes, que eran los nativos de la isla. Hoy en día está reconocida como la miel mono floral más fuerte que, entre sus propiedades, calma y repara la piel o incluso se puede utilizar para tratar el acné, las quemaduras y picaduras de algunos insectos.